»Slap smo videli na internetu in zdaj ga poskušamo najti,« so besede, ki jih newyorški gozdni ranger Robert Dawson najpogosteje sliši od turistov, ki jih sreča v bližini slapu Kaaterskill, poroča Independent.

A mnogi so med lovom na popolno fotografijo zaradi spolzkega terena in osredotočenosti na mobilni telefon, namesto na to, kod hodijo, tvegali življenje ali celo umrli.

Po smrti dveh obiskovalcev leta 2014 so na priljubljeni turistični točki sicer vzpostavili novo pot do slapu, zgradili stopnice, narejene iz kamna, in dodali še ograjo. A leta 2016 sta tam kljub novim varnostnim ukrepom umrli še dve osebi. 17-letnik je denimo splezal na skalno polico, da bi ga prijatelji lahko fotografirali, a mu je spodrsnilo.