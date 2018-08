Tehnologija je napredovala tudi v proizvodnji nap, tako da so postale pravi pametni sistemi, ki zahvaljujoč povezavam senzorjev in mobilnih aplikacij brez odvečnega hrupa izboljšujejo kakovost zraka v domu.

Izrazite in moderne oblike

Dizajn najsodobnejših nap poudarja detajle in materiale; pogosto je tak, da jih vizualno niti ne dojemamo kot klasične aparate za odvajanje pare in vonjav. Če so v kuhinji prej nekoliko bolj izstopale samo nape nad kuhinjskim otokom, ki so že same po sebi bolj vidne, so danes mnogo bolj izrazite in modernih oblik tudi stenske nape nad kuhališčem.