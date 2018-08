V petek bodo potekale kvalifikacije, kjer si bosta med šestimi ekipami nadaljnje nastope zagotovili še dve ekipi, in skupinski del tekmovanja, kamor je deset ekip že uvrščenih. V glavnem delu turnirja bo tako 12 ekip razporejenih v štiri skupine, najboljši dve moštvi pa se bosta prebili v četrtfinale.

Prvi nosilci turnirja so košarkarji Pirana (Adin Kavgić, Gašper Ovnik, Anže Srebovt in Simon Finžgar), aktualni slovenski podprvaki in člani slovenske reprezentance. Aktualni slovenski državni prvak, ekipa Ljubljane (Blaž Črešnar, Jasmin Hercegovac, Dejan Mlakar in Želimir Zagorac), je tretji nosilec turnirja. Nastop na glavnem delu turnirja si bodo v kvalifikacijah poskušale zagotoviti še ekipe Kranja (Aleksander Vojičić, Matic Urbas, Mensud Julević in Tomo Čajič), Maribora (Jure Ritlop, Rok Smaka, Damir Mijić in Robi Stojković) in Semiča (David Mervar, Martin Mežan, Matic Lozar in Žan Petejan.

Na turnirju bo nastopila tudi ekipa Amsterdama, katerih člani so na nedavnem svetovnem prvenstvu zelo uspešno branili barve Nizozemske, saj so postali svetovni podprvaki.