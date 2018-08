Visoke poletne temperature, še zlasti v drugi polovici julija in avgusta, so najbolj prizadele poljščine na plitkih prodnatih tleh in tleh, ki se nahajajo na prisojnih legah gričevnatega območja Pomurja. Med najbolj prizadetimi poljščinami je koruza, saj je toplotni stres povzročil njeno predčasno dozorevanje, kar vodi do zmanjšanja pričakovanega pridelka.

»Ocenjujemo, da bo pridelek na plitkih prodnatih tleh manjši za 30 do 40 odstotkov, mogoče tudi več. Dokončno oceno bomo dali po žetvi koruze,« je za STA pojasnil specialist za travništvo in pridelovanje krme pri Kmetijsko gozdarskem zavodu Murska Sobota Stanko Kapun. »Zrnje je dobesedno prazno, to se je pokazalo v zadnjih dneh,« je dodal.

Prve silaže koruze v Pomurju se, odvisno od vremena, obetajo že prihodnji teden. V Pomurju je sicer koruza posajena na okoli 20.000 hektarjih površin, od tega je polovica na prodnatih tleh, je še povedal Kapun.