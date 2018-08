Uradno število smrtnih žrtev znaša 39, ranjenih je 16 ljudi, od tega jih je devet v kritičnem stanju. Glavni tožilec v Genovi Francesco Cozzi je sicer v sredo dejal, da je v zrušenju umrlo 42 ljudi, vendar pa ta številka uradno ni bila potrjena, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Pogrešajo več deset ljudi.

Premier Giuseppe Conte je pred tem v sredo po izrednem srečanju vlade v tem severozahodnem pristaniškem mestu razglasil 12-mesečne izredne razmere in obljubil pet milijonov evrov za nujno pomoč ter imenovanje pristojne osebe za obnovo prizadetega območja.

Viadukt Morandi se je zrušil med hudim neurjem, ko je v globino 45 metrov skupaj z njim zgrmelo več kot 30 avtomobilov in trije tovornjaki.

V soboto bodo pokopali 39 doslej identificiranih smrtnih žrtev, je v sredo še sporočil Conte na Facebooku in dodal, da bo na ta dan v državi dan žalovanja.

Okoli 630 ljudi se je moralo izseliti iz bližnjih poslopij, ker bi se deli viadukta nad njimi lahko porušili. Oblasti menijo, da bodo ta poslopja morali verjetno porušiti. Vlada je za evakuirane prebivalce obljubil nove domove v letu dni.

Dokler bo upanje, bodo iskali preživele

Okoli 1000 reševalcev s psi se izmenjuje pri iskanju morebitnih preživelih in žrtev pod več tonami ruševin viadukta. Lokalne oblasti so zagotovile, da bodo z iskanjem nadaljevali, dokler bo vsaj še kanček upanja, da so pod ruševinami preživeli. Še vedno je sicer mogoče videti več tovornjakov in avtomobilov na delu viadukta, ki je ostal nepoškodovan.

Zrušitev dela viadukta Morandi povzroča tudi pomembne probleme pri pretočnosti prometa v mestu, kot tudi pri širši prometni povezavi med Milanom in francosko mejo.

Italijanski minister za transport Danilo Toninelli je za zrušenje dela viadukta okrivil upravitelja Autostrade per l'Italia, ki neposredno upravlja z 2855 kilometri italijanskih avtocest. Pozval je k odstopu vodilnih. Conte je na Facebooku zapisal, da je sicer na pravosodju, da ugotovi odgovornost za to nesprejemljivo tragedijo, da pa vlada ne more več čakati in da so sprožili korake za odvzem koncesije družbi za upravljanje avtocest.

Italijanska tiskovna agencija Ansa je sicer poročala, da bi v primeru odvzema koncesije bila družba upravičena do kompenzacije v višini okoli 15 do 20 milijard evrov.

Družba Autostrade trdi, da so viadukt nadzirali vsake tri mesece v skladu z najboljšimi mednarodnimi praksami. Ponudila je tudi, da most zgradi v petih mesecih, kar pa bi stalo okoli 100 milijonov evrov.