Po mnenju Dnevnikove žirije je v četrtem krogu slovenskega prvenstva najboljšo predstavo prikazal Jasmin Mešanović in si prislužil naziv najboljšega nogometaša. Napadalec iz Bosne in Hercegovine je v svojo drugo sezono v prvi ligi vstopil odlično pripravljen, saj je na treh tekmah nanizal že tri gole in dve asistenci. Obe je vpisal prav na zadnji tekmi proti Gorici, ki so jo Mariborčani dobili s 5:0, in tako znova potrdil sloves nesebičnega in moštvenega igralca. Strelska statistika šestindvajsetletnika bi lahko bila še boljša, če mu na zadnji tekmi zadetka za vodstvo z 2:0 ne bi speljal soigralec Luka Zahović.

»Veseli, da napadalci zabijajo. Škoda za Mešanovića, potem bi se res prav vsi vpisali med strelce. Imel je svoje priložnosti, ni se mu izšlo. Je pa bil Mešanović odločujoč, ko je odprl tekmo z dvema asistencama,« je nogometaša za svoj nastop proti Goričanom izrecno pohvalil tudi trener Maribora Darko Milanič. Koprčan priznava, da mu je napadalec »draga oseba«, nemara tudi zato, ker na tekmah in treningih vestno izpolnjuje vsako njegovo navodilo. »Želim delati točno to, kar trener govori. Kajti šele ko to izpolniš, lahko igraš na višjem nivoju,« je v intervjuju za Dnevnik pred časom dejal Jasmin Mešanović. Napadalec s 15 zbranimi točkami vodi po četrtem krogu tudi v skupni razvrstitvi, sledijo pa mu soigralec Dino Hotić, rojak Senijad Ibričić in nogometaš Mure Nino Kouter.

Drugo mesto v izboru za najboljšega igralca kroga je tokrat osvojil vezist Olimpije Stefan Savić, ki je ob zmagi Ljubljančanov proti Triglavu (4:0) dosegel gol in dve asistenci. Tretje mesto je za zadetek s prostega strela proti Muri tokrat pripadlo Anžetu Pišku, žirija pa je na četrto in peto mesto postavila še Agima Ibraimija iz Domžal in Nikolo Mandića iz Krškega.