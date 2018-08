Zanje bo poskrbel dvojni učinek podnebnih sprememb in naravnih nihanj, navaja študija, v torek objavljena v reviji Nature Communications. Naravna topla faza »še utrjuje dolgoročne podnebne spremembe«, je v pogovoru za francosko tiskovno agencijo AFP poudaril eden od avtorjev študije Florian Sevellec z univerze v Brestu. »Ta faza naj bi trajala najmanj pet let.« Sevellec in Sybren Drijfhout sta razvila novo statistično metodo napovedovanja, ki kaže, da bo imelo naravno segrevanje v prihodnjih petih letih približno enak učinek kot segrevanje, ki ga povzroča človek. To nakazuje na verjetnost zelo visokih temperatur zraka in površin morij.

Študija torej kaže, da se bomo morali pripraviti na večjo verjetnost »izredno toplih dogodkov« vsaj do leta 2022. Njene ugotovitve nakazujejo tudi hitro segrevanje oceanov, kar povečuje tveganje za orkane, tajfune in druge izredne vremenske pojave, navaja britanski časnik Times.

Britanski mediji sicer dodajajo, da je študija pravilno napovedala vročinski val, ki je letos prizadel Veliko Britanijo in številne druge dele Evrope in sveta. Znanstvenika sta namreč svoje delo v recenzijo reviji predložila že januarja.