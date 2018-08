Dva morajo zabiti. Vsaj. Zato je Maribor pred nalogo, ki je ni vajen. V Ljudskem vrtu mu mora – proti tekmecu takega renomeja – uspeti veliki, skoraj zgodovinski preobrat. Porazov vijoličasti niso vajeni, ker jih pretresejo, kot so zatrjevali še v nedeljo, tri dni po porazu v Glasgowu z 1:3. Ampak proti Rangersom nocoj Mariborčani, ki so v domačem prvenstvu že trikrat sprožili petardo, ne bodo šli na glavo. Raje bolj previdno. Vseeno pa z napovedjo in samozavestnim prepričanjem, da bo za napredovanje potrebna »popolna tekma«, kot je napovedal Darko Milanič.

Milanič: Ne bomo šli na glavo

Kaj je popolna tekma? Darko Milanič pravi, da je to raznolika predstava, kjer se individualne pomanjkljivosti rešuje moštveno, prebiti pa bo treba prvi blok in izkoristiti prostor 20 metrov od gola. Vse to je po njegovo dosegljivo. Rangerse se namreč da zaustaviti, če se jih umiri, saj je vijoličastim to na Ibroxu tudi uspevalo, ampak so jih lastne napake (pre)drago stale in izgubili so ravno za gol preveč. Rangersi povrhu ne igrajo klasične škotske igre. Še več, vijoličasti so sami zapretili s predložki in visokimi žogami, a kaj, ko so Rangersi agresivno čakali in izkoristili zlasti večje napake, do katerih je bil Milanič sicer kritičen že minuli četrtek. Še posebej do Amirja Derviševića, ki pa ga potrebuje zaradi njegovih predložkov in strelov. Prav proste strele in kote je omenil Milanič: da Dervišević zelo pogosto uspešno najde Sašo Ivkovića, je bilo znova vidno v nedeljo proti Gorici.

Na glavo pa vseeno ne bodo šli v lovljenju vsaj dveh zadetkov. »Da je nasprotnik nevaren v protinapadih, je jasno. So zelo neposredni, hitro se odločajo za pošiljanje predložkov pred gol. So agresivni, z žogo in brez žoge. Pri naših namenih, da napademo, ne smemo biti preveč odprti. Predvsem pa s čim manj napakami.« Še Jasmin Mešanović, ki se do evropskih minut prebija z učinkovitimi predstavami v prvenstvu, je poudaril, da mora biti zlasti v obrambi čim manj napak. »Trdni moramo biti v obrambi, razigrani in učinkoviti v napadu,« je recept slačilnice, vendar Mešanović ni skrival, da bo treba priložnosti bolje izkoriščati. Koliko bi po mnenju Milaniča odločal prejeti gol? »Imamo dolgih 90 minut, gola seveda ne želimo prejeti, ampak garali bomo do konca. Nogomet je nepredvidljiv.«

Vijoličastim tudi ni ušlo, da je bil Ibrox v trenutkih, ko so imeli gostje žogo, nenavadno tih in umirjen. Zlasti ob zadetku Mitje Vilerja. Toda ko so žogo dobili Rangersi, jih je občinstvo poneslo, pritisk pa je Mariborčane (z)lomil. Na Ljudski vrt zato danes toliko bolj računajo. »Prepričan sem, da bodo navijači podprli našo željo in agresivnost in nas popeljali naprej,« se je Milanič ozrl k publiki.