Na februarja končan razpis Družbe za avtoceste RS (Dars), s katerim so iskali izvajalca, ki bi porušil cestninske postaje, je prispelo enajst ponudb. Ker gradbinci ne rušijo vseh cestninskih postaj hkrati, pač pa v treh sklopih, so se posamezni ponudniki oziroma konzorciji ponudnikov prijavljali za rušitev različnih sklopov cestninskih postaj. Strokovna komisija je ponudbe pregledala in dva od treh sklopov oddala konzorciju, v katerem je nastopal tudi Kolektor. Postopek za tretji sklop še ni končan, ker so se neizbrani ponudniki pritožili na državno revizijsko komisijo. Del