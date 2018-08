Medtem ko Ljubljančani čakajo, da občina odpre prenovljeni Gosposvetsko cesto in Dalmatinovo ulico, so se arheologi ter delavci KPL in Hidrotehnika osredotočili na prenovo dela Slovenske ceste od križišča z Gosposvetsko do Trdinove ulice. Tudi preostanek Slovenske ceste od križišča s Trdinovo do križišča z Dunajsko cesto bo najverjetneje prenavljal KPL, saj je edini oddal prijavo na občinsko javno naročilo za ta posel. KPL lahko ta posel izgubi, če bo zahteval previsoko ceno oziroma če se občina odloči ponoviti razpis v želji, da bi pridobila več ponudb.

Občina je