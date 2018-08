Javni stanovanjski sklad je skupaj z družbo ADM skupina v torek na Zaloški cesti 273 v Zalogu odprl prenovljeno večstanovanjsko stavbo z 38 stanovanji in 42 parkirnimi prostori. Omenjeno stavbo je zgradila družba ADM skupina, ki je gradnjo začela avgusta lani, stanovanjski sklad pa jo je odkupil za 3,64 milijona evrov. »Za kvadratni meter stanovanjske površine smo plačali 1600 evrov z davkom,« je povedal direktor ljubljanskega stanovanjskega sklada Sašo Rink.

V trinadstropni zgradbi, v kateri je bilo še lani 18 večjih stanovanj in tri pisarne, je danes 38 stanovanjskih enot, velikih od 35 do 70 kvadratnih metrov, od katerih so štiri prilagojena gibalno oviranim osebam. V pritličju je deset stanovanj, v prvem in drugem nadstropju po enajst, v terasni etaži še šest. Stavbi pripada še 42 parkirnih prostorov, 13 zunanjih, za katere so odšteli po 5470 evrov, ter 29 v kletni etaže po ceni 9300 evrov.

Povpraševanja desetkrat več kot ponudbe Prvi najemniki se bodo po navedbah Rinka vselili kmalu, je pa vse odvisno od časa podpisa najemnih pogodb, ki so že pripravljene. Bodoče najemnike bodo k sklenitvi najemnih pogodb pozvali v teh dneh. Ljubljanski stanovanjski sklad trenutno razpolaga z nekaj več kot 4200 stanovanjskimi enotami v prestolnici, kar pa še zdaleč ne dosega povpraševanja. »Na vsakokratnih razpisih za dodelitev neprofitnih stanovanj povpraševanje namreč za približno desetkrat presega število ponujenih stanovanjskih enot,« Rink izpostavi težavo na ljubljanskem nepremičninskem trgu.