Kitajska je postopek pred WTO sprožila v torek, potem ko so ZDA januarja uvedle do 30-odstotne carine na uvoz solarnih panelov. Že takrat so protestirali v Pekingu in Seulu, kritični so bili celo v ameriški solarni industriji. V pritožbi pred WTO Kitajska trdi, da Washington postavlja trgovinske ovire ter hkrati zagotavlja subvencije domači industriji. S tem daje nepošteno prednost domačim podjetjem ter škoduje kitajskim družbam.

Poceni kitajski solarni paneli so pomagali potrojiti količino elektrike, ki jo v ZDA proizvedejo sončne elektrarne, v letih od 2012 do 2016. Vendar pa so posledično cene teh panelov upadle za 60 odstotkov, zaradi česar je večina ameriških proizvajalcev ukinila proizvodnjo ali pa končala v bankrotu, je januarja trdil Washington. Kitajska naj bi uporabljala državne spodbude, subvencije in carine za povečevanje proizvodnje, njeni proizvajalci pa naj bi se ameriškim carinam izogibali z nenehno selitvijo proizvodnje v nove države.

ZDA in Kitajska sta v zadnjih mesecih zviševali carine na milijarde dolarjev vredne izdelke iz ene in druge države. Trgovinska vojna naj bi se z novimi dajatvami nadaljevala prihodnji teden.

V kitajski solarni industriji trdijo, da ameriške carine zanje v resnici niso zelo pomembne. Peking naj bi ta spor na dan privlekel v luči trgovinske vojne med državama. V prid temu govori tudi podatek, da se je med januarjem in majem izvoz solarnih proizvodov s Kitajske na letni ravni okrepil za 21 odstotkov. Le majhen delež je šel v ZDA, največji trg pa je bila Indija.