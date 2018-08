Gre za strategijo, s katero je pred leti zelo uspešno počistila z javnimi osebnostmi in podobnimi nepridipravi razvpita komercialna televizija in so jo potem posnemali tudi različni bolj ali manj kredibilni spletni pisuni. »V kabinetu predsednika vlade so zaposlili sekretarko, katere plača bo kar 1000 evrov bruto,« je razburjeno hropla novinarka, katere direktor je imel takrat eno najvišjih plač v Sloveniji, kakšnih 40.000 evrov, na mesec seveda.

Za mnoge časopise in medije na sploh je torej taktika objavljanja visokih plač podobna strategiji močnih, udarnih naslovov