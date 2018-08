V soboto, 25. avgusta, bo na Voyo, Pro Plusovo platformo za ogled videa na zahtevo, prišlo Truplo. Nova slovenska serija, ki je spoj kriminalke in komedije, je delo Luka Štigla, imela bo osem epizod in »smiseln zaključek«, po tem, kar smo videli v predogledu, pa lahko napovemo, da je njen avtor, ki je hkrati tudi režiser, izpolnil svoj cilj. In to je? »Slovenska produkcija se izboljšuje in dobiva novo širino. S serijo Truplo smo ob tej nadgradnji želeli stopiti korak dlje in zaobjeti tudi teme in produkcijske stile, ki niso del dnevnega repertoarja. Težkih tem se lotevamo s humorjem, kot je na primer značilno za jugoslovanske filme iz devetdesetih. Zakaj bi bila smrt vedno moreča, zakaj bi bili medsebojni odnosi vedno zamorjeni in prekomerno dramatični? Zakaj se ne bi stvari kdaj lotili z malce optimizma in humorja? Želeli smo nekaj bolj pozitivnega. Pomagala je tudi krasna kombinacija šolanih priznanih igralcev in naturščikov, ki so sceni prinesli novo svežino,« pravi Štigl.

Po nekoliko razvlečenem in za kriminalko premalo dramatičnem začetku zgodbe o treh mladih fantih, ki naletijo na truplo, in dveh kriminalcih, ki sta se trupla znebila, serija najde svoj zalet in servira kar nekaj zabavnih prizorov in dialogov, in to ne na prvo žogo, montaža in kadriranje sta dovolj živahna, da slabih 30 minut dolge epizode minejo hitro, igra amaterskih in profesionalnih igralcev, ki upodabljajo zanimive in zapomnljive like, pa ni trda. Poleg tega pa se seriji vidi, da je delo entuziastov, ki spremljajo sodobno ameriško TV-produkcijo, saj ne manjka referenc na serije, kot so Kriva pota, Dexter, Na kraju zločina in druge, pa naj gre za prizore, v katerih se iz nesmislov v ameriških serijah norčujejo, ali pa prizore, v katerih do serij izražajo spoštovanje.