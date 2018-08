Ameriški TV-zvezdnik v Narodni galeriji

Savina Atai izvaja zahtevne položaje

Božo Predalič pokazal svoja jabolka

Kar bogato so letos obložene jablane A post shared by Božo Predalič (@bozopredalic) on Jul 26, 2018 at 9:29am PDT

Jože Potrebuješ na Edu Sheeranu

Evo Irgl nagovarjajo z leve

Misice pozirale pred termoelektrarno

V Ljubljani se je te dni med turisti znašel ameriški TV-igralec Mark Moses, ki smo ga slovenski gledalci lahko gledali v serijah, kot so Preiskovalci na delu, Razočarane gospodinje in Oglaševalci. Ujeli so ga na razstavi Ivane Kobilice v Narodni galeriji, menda v spremstvu soproge. Igralčevi podrobnejši premiki po prestolnici oziroma Sloveniji so ostali skriti, saj na družabnih omrežjih ni preveč aktiven, ga je pa v selfi v bližini ljubljanske tržnice zvabila še ena od slovenskih uporabnic instagrama.Savina Atai, osebnostno in telesno najbolj izpopolnjena gurujka za obrazno jogo, je podobno kot nad superživili navdušena tudi nad svojim partnerjem s Krete in tako je veliko objav posvečenih njunemu odnosu. Pred nekaj dnevi je objavila skupno fotografijo, pod katero je zapisala, da te mora pogled na moškega razveseliti kot pogled na najljubše kosilo, sledila pa je še objava, kjer v paru izvajata zahtevnejše jogijske položaje. Ljubezen te mora dvigniti, je zapisala pod fotografijo, na kateri jo partner dviga v zrak, in jo objavila pod oznako »golden woman lifting«, po naše lifting zlate ženske, sicer njena zaščitena blagovna znamka za svetovanje v zvezi z lepoto in hrano.Nekdanji sekretar v vladi Janeza Janše, danes podpihovalec proti beguncem nastrojenega sovražnega govora na twitterju in vrtnar Božo Predalič je eden od tistih, od katerih ne bi nujno pričakovali aktivnosti na instagramu, pa vendar nas tam redno seznanja s svojim vsakdanom. V preteklosti smo že poročali o tem, kako kosi travo in prenavlja balkon, trenutno pa je navdušen nad letino jabolk, kar je zaznamoval z nekoliko srh vzbujajočim avtoportretom in podpisom »kar bogato so letos obložene jablane«.Kako koncertirajo svetovni pop glasbeniki, je prejšnji teden preveril tudi Jože Potrebuješ, saj se je oglasil na koncertu priljubljenega pevca Eda Sheerana na Dunaju. Potrebuješ je bil z videnim in slišanim menda zadovoljen, saj je poleg fotografije objavil celo videoposnetek s pripisom »koncert je bil TOP!«. K dobremu razpoloženju je gotovo prispevala naložba v boljše vstopnice na tribuni in lonček s potiskom glasbenikove podobe.Poslanka SDS na instagramu najraje objavlja fotografije svojih bolj posrečenih modnih kombinacij oziroma druženja s soprogami prijateljskih politikov, trenutno pa jo kot mnoge dopustnike navdušujejo morske jedi. Objavila je fotografijo na žaru pripravljenih skuš in pripomnila, da jo je »nagovorila druga z leve«. Pri tem bi se k paranojam nagnjeni strankarski kolegi lahko vprašali, če s skušami skuša namigniti, da jo tudi v parlamentu nagovarja kdo »z leve«, sicer pa se je na temo oglasil tudi eden od sledilcev in v komentarju zapisal »samo, da je proti desni«, obenem pa ji še zaželel dobro prebavo.Finalistke lepotnega tekmovanja Miss Slovenija se med pripravami na finalni lepotni obračun udeležujejo mnogih skupnih izletov. Bile so že na Triglavu, v toplicah, na turistični kmetiji in celo v trboveljski termoelektrarni. Obisk zasavskega energetskega objekta so organizatorji izkoristili za modno fotografiranje, kjer so se lepo naličene in sfrizirane tekmovalke oblekle v črne trikoje in robustne škornje, primerne za hojo po industrijskih površinah.