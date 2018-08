Prejšnji teden je začel veljati prvi sveženj ameriških sankcij proti Iranu, ki so jih ZDA uvedle po njihovem odstopu od mednarodnega sporazuma iz leta 2015, s katerim se je Iran odpovedal razvoju jedrskega orožja v zameno za odpravo sankcij. Trump je ob napovedi sankcij povedal, da ostaja odprt za pogovore o morebitnem novem jedrskem sporazumu, a iranska stran to zavrača, češ da ni smiselno. Po besedah Rohanija je zanesljivost ZDA po njihovem odstopu od mednarodnega sporazuma z Iranom vprašljiva. Pogovori bi bili po njegovih ocenah smiselni le, če bi se ZDA vrnile k sporazumu in ukinile sankcije, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rohani je pred dnevi zagotovil, da bo njegova država kljub ameriškim sankcijam spoštovala jedrski sporazum. Kot preostale podpisnice zgodovinskega sporazuma iz leta 2015 - Velika Britanija, Nemčija, Francija in Kitajska - si Iran prizadeva za ohranitev dogovora in poslov, ki so jih sklenili od takrat. Trump je prejšnji mesec povedal, da se je pripravljen sestati z iranskim vodstvom, tudi predsednikom Rohanijem. Zunanji minister Mike Pompeo je za to kasneje sicer postavil določene pogoje.

Opazovalci v Teheranu so ugibali, da bi se Rohani in Trump, ali pa vsaj njuna zunanja ministra, lahko sestala ob robu zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov prihodnji mesec v New Yorku. Iransko zunanje ministrstvo je možnost takšnega srečanja izključilo, iranski vrhovni voditelj, ajatola Ali Hamenej ga je celo prepovedal. Kot je dejal, ne bo ne vojne ne pogajanj z ZDA. A jasne zavrnitve Trumpovega povabila s strani Rohanija zaenkrat še ni bilo, navaja dpa.