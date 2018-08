Wawrinki, Kuznjecovi in Azarenki posebno povabilo za OP ZDA

Švicar Stanislas Wawrinka in Rusinja Svetlana Kuznjecova, nekdanja zmagovalca odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, sta med dobitniki posebnih povabil za nastop na letošnjem US Opnu. Turnir bo na igriščih Flushing Meadowsa potekal od 27. avgusta do 9. septembra.