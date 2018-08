Policisti so osumljenca aretirali na kraju dogodka, kjer se je v torek zjutraj s srebrno ford fiesto zaletel v več kolesarjev in pešcev ter nato še v varnostno ogrado, ki ščiti poslopje parlamenta. Lažje poškodovane so bile tri osebe.

Preiskavo incidenta je prevzela teroristična enota Scotland Yarda. »Glede na metodo, kraj dogodka in to, da se zdi, da je šlo za namerno dejanje, ga obravnavamo kot teroristični incident,« je v torek povedal vodja enote Neil Basu. Kot je dejal, osumljenec ni znan obveščevalnim agencijam, medtem ko časnik The Times danes piše, da ga je policija že poznala. Po pisanju omenjenega časnika je pripotoval v London v ponedeljek zvečer iz Birminghama, kjer je živel v najetem stanovanju.

Bil naj bi trgovec in imel univerzitetno izobrazbo. »Ni terorist. Poznam ga od otroštva. Je dober človek,« je povedal njegov prijatelj Abubakr Ibrahim. V Veliko Britanijo naj bi se priselil pred petimi leti.

Zaradi varnosti je britanski parlament že dlje časa obdan z varnostnimi ogradami iz jekla in betona. Namestili so jih po marcu lani, ko je napadalec z vozilom na Westminstrskem mostu namenoma zapeljal v množico ljudi in zabodel policista pred britanskim parlamentom.