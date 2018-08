"Ko gledam nazaj v zgodovino z občutki globokega kesanja, resnično upam, da se vojno razdejanje ne bo nikoli več ponovilo," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal 84-letni cesar v televizijskem nagovoru. "Skupaj z vsemi našimi ljudmi izražam iskren poklon vsem tistim, ki so izgubili življenje v vojni, tako na bojiščih kot drugod, ter molim za svetovni mir in nadaljnji razvoj naše države," je dodal.

Njegov oče, cesar Hirohito, je bil tisti, ki je 15. avgusta 1945 sporočil odločitev o kapitulaciji Japonske, s čimer se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku. Uradno je Japonska podpisala predajo 2. septembra 1945.

Drugače od svojega očeta je cesar Akihito v času svoje vladavine, ki se je začela januarja 1989 po smrti očeta, zastopal miroljubna stališča in s tem večkrat ujezil japonske desničarje.

Japonski premier se je obisku spornega svetišča izognil

Na današnji slovesnosti v Tokiu, s katero so se spomnili več kot treh milijonov Japoncev, umrlih v drugi svetovni vojni, je spregovoril tudi premier Šinzo Abe. "Nikoli ne bomo ponovili vojnega uničenja. Ponižno soočeni z zgodovino bomo trdno stali za tem," je dejal, ne da bi izrecno spregovoril o obžalovanju.

Tudi letos se je Abe izognil obisku spornega svetišča Yasukuni v Tokiu, ki je posvečeno Japoncem, umrlim v vojnah, med katerimi so tudi obsojeni vojni zločinci. Njegovi obiski pred leti so močno razjezili Kitajsko in druge azijske sosede.

Japonska je kapitulirala, potem ko so ZDA na Hirošimo in Nagasaki v začetku avgusta 1945 odvrgle atomski bombi. Kapitulaciji je sledila sedemletna ameriška povojna okupacija, pod katero je Japonska stopila na pot demokratizacije in demilitarizacije. S kapitulacijo se je končala tudi japonska kolonizacija Korejskega polotoka.