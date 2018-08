»Pozdravljeni vsi! Po nekaj dnevih v bolnišnici sem že doma. Hvala vsem za ljubezen in skrb, hvala zdravnikom in sestram, ki so skrbeli zame,« je tvitnil ob fotografiji, na kateri se na široko smeji. »Pred nami je čudovita sezona z na tone dobrega nogometa in presenečenji,« je dodal brazilski zvezdnik.

V začetku dneva so iz bolnišnice sporočili, da je nogometni zvezdnik zapustil kliniko skozi stranski vhod in se s tem uspešno izognil gruči čakajočih novinarjev.

Ronaldo je v nedeljo sam sporočil, da se zdravi v bolnišnici zaradi težke oblike gripe, potem ko so ga v petek urgentno odpeljali v bolnišnico.

Lokalni časnik Diario de Ibiza je poročal, da so nekdanjega zvezdnika Barcelone in Real Madrida sprva prepeljali na intenzivno nego lokalne bolnišnice zaradi pljučnice, preden so ga nato premestili na zasebno kliniko.

Enainštiridesetletnik, ki se je upokojil leta 2011, redno obiskuje Ibizo, kjer ima v lasti hišo.