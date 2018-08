Dončićeva mati Mirjam Poterbin je, kot poroča nacionalna televizija, policistom povedala, da sta nekaj tednov pred naborom lige NBA Dončića poklicala njegov agent Bill Duffy in pravni svetovalec v zvezi košarkarjev lige NBA Kirk Berger. Zanimalo ju je, ali drži, da ga zdaj zastopa Charles Briscoe, ki lahko tudi računa na provizijo od kluba NBA, za katerega bo košarkar zaigral.

Briscoeja naj bi kontaktiral moški po imenu Slavko Djurić in se predstavil kot Dončićev stric ter tesen prijatelj njegovega očeta. Briscoe naj bi maja tudi prišel v Evropo ter se srečal z njim in ljudmi, ki so se izdajali za starše Luke Dončića in tam dobil podpisano pogodbo. Poterbinova pravi, da na tem srečanju nikoli ni bila, ne izključuje pa možnosti, da je v zgodbo vpleten njen nekdanji partner, poroča spletni portal RTV.

Na portalu so zapisali tudi odziv očeta Luke Dončića Saše Dončića: »Kar se tiče nekih domnev, mislim, da so tukaj pristojni organi za to, da kaj ugotovijo. Jaz sem za to pogodbo prvič slišal zdaj od vas. In verjamem, da je to neka neslana šala. Luka je polnoleten in odgovarja sam zase. Jaz se v te stvari se ne želim in se tudi nisem nikoli vmešaval. Verjamem, da se bo še marsikaj dogajalo. Ampak verjamem tudi, da je Luka dovolj pameten in dovolj zrel, da se bo takim situacijam uspel izogniti.« Po navedbah RTV Slovenija zdaj policija neuradno zadevo preiskuje, razen Dončićevega očeta pa vpleteni zadev ne komentirajo.