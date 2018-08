V ZDA si iz te žaljivke za temnopolte upajo reči javno le "beseda n", razen ko gre za besedila pesmi temnopoltih glasbenikov ali živahen pogovor med temnopoltimi. Z vidika politične korektnosti je za belce ta beseda prepovedana in vsak, ki jo izreče, je označen za rasista. Trump je bil zjutraj izrazito nasajen, saj je po Omarosi jezo stresal še na preiskavo ruskega vpletanja v volitve leta 2016 in pravosodnega ministra ZDA Jeffa Sessionsa, ki se je iz preiskave sam izločil zaradi lastnih stikov z Rusi pred volitvami.

Omarosa Manigault, ki podobno kot nekatere slavne osebnosti uporablja le eno ime - Omarosa -, kot kaže pritiska na Trumpov posebej boleč žulj, saj je raven nesramnosti v jutranjih tvitih visoka tudi zanj. »Ko daš ponoreli, jokajoči sodrgi priložnost in zaposlitev v Beli hiši, to kot kaže ne deluje. General Kelly je opravil dobro delo, ko je hitro odpustil to psico,« je tvitnil Trump, ki ga je pogrela objava tonskih posnetkov pogovora med njegovimi sodelavci med kampanjo o tem, kako se bodo odzvali, če pride v javnost predsednikova uporaba besede črnuh.

Trump trdi, da te »besede n« nikoli ni uporabljal, Omarosa trdi, da je to del njegovega besednjaka. Potem, ko je šef Trumpovega kabineta John Kelly konec lanskega leta odpustil Omaroso zaradi nesposobnosti in ustvarjanja prepirov, v Trumpovi Beli hiši ni več nobena temnopolta oseba na visokem položaju. Na vprašanja o tem se sklicujejo na ministra za stanovanja in nekdanjega kandidata za republikansko predsedniško nominacijo Bena Carsona.

Kredibilnost Omarose pod drobnogledom

Vendar pa med promocijo svoje knjige »Snet s tečajev« prinaša na dan nekatere podrobnosti, na katere Bela hiša ne najde učinkovitega odgovora. Med drugim to, da so vse zaposlene v Trumpovi Beli hiši prisilili v podpis pogodbe o molku. Trump je te pogodbe redno uporabljal kot poslovnež in glede na poročila in tožbe tudi, da bi utišal ljubimke, v javni upravi pa do njegovega prihoda to ni bil običaj, razen pri vprašanjih nacionalne varnosti. Uslužbenci Bele hiše namreč tehnično gledano delajo za ljudstvo in ne za predsednika. Trump naj bi zahteval, da nihče od njegovih ljudi nikoli ne napiše knjige o delu v Beli hiši brez njegovega izrecnega dovoljenja.

Dogaja pa se ravno nasprotno, kot priča primer Omarose, ki razlaga, da ima goro skrivaj posnetih pogovorov, ki jih bo delila s posebnim tožilcem za preiskavo ruskega vpletanja v ameriške volitve Robertom Muellerjem, če jo bo za to zaprosil. Podobno »zaupljiv« do šefa je bil tudi njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen, ki ga je prav tako snemal, da se zavaruje v primeru pričakovanih preiskav, ameriški mediji pa navajajo, da so tako delali tudi drugi in je le vprašanje časa, kdaj bo objavljenih še več podobnih posnetkov.

Trump jim je dal zamisel takrat, ko je odpustil direktorja FBI Jamesa Comeyja. Ta ni snemal, ampak si je po pogovorih s predsednikom delal zapiske. Trump mu je potem lani zagrozil, naj le upa, da ne obstajajo posnetki njunih pogovorov. Posnetkov kot kaže ni, sicer bi jih Trump že uporabil za diskreditacijo Comeyja in preiskave ruske afere.

Trump je v odzivu na Omarosine obtožbe o uporabi rasističnega izraza za temnopolte tvitnil, da je dobil zagotovilo od producenta oddaje Vajenec, da ne obstaja noben posnetek, na katerem bi Trump uporabljal ta "grozen in ostuden" izraz, o katerem govori »zmešana in iztirjena« Omarosa. »Te besede ni v mojem besednjaku in je nikoli ni bilo,« je tvitnil in mimogrede napadel še medije, ki Omarose prej niso hoteli, ko ga je hvalila kot prvaka državljanskih pravic, sedaj, ko ga kritizira, pa jo objavljajo.