»Dokler v križanki niso izpolnjeni vsi kvadratki, ni rešena in tudi v naši koalicijski križanki vsi kvadratki še niso polni,« je v izjavi za medije med današnjim sestankom generalnih sekretarjev petih strank bodoče koalicije o kadrovskem razrezu dejala Bratuškova. Potrdila je le, da je v prvem krogu delitve, ki so jo opravili v ponedeljek, njej pripadlo infrastrukturno ministrstvo, ni pa želela napovedati, katero bi bilo lahko še drugo ministrstvo pod njihovim okriljem. Kot je pojasnila, so bili v stranki pripravljeni »prevzeti veliko odgovornost, to je odgovornost za zdravstvo, socialo in finance, skratka koordinacijo nad temi tremi ministrstvi«. Prepričana je namreč, da bi s svojim dobrim poznavanjem javnih financ, problemov v zdravstvu in rešitev, ki so jih predlagali za upokojence, kot ministrica, ki bi te resorje koordinirala, »velik del problemov te vlade vzela na svoj hrbet in jih tudi rešila«. »Ampak so se pač fantje odločili drugače,« je dejala edina predsednica med voditelji strank bodoče koalicije.

Ker so bili drugi koalicijski partnerji proti temu predlogu, so pač v SAB izbrali ministrstvo, ki je bilo še na voljo in za katerega so ravno tako prepričani, da bodo »lahko naredili veliko dobrih in pravih stvari za ljudi«. Tako kot so v tem primeru stopili korak nazaj in niso bili problem, tudi pri izbiri drugega ministrstva ne bodo problem, je zagotovila Bratuškova. Na vprašanje, ali ji je kdo očital, da ni izbrala področja zdravstva ali sociale, ki ju je želela koordinirati, je odgovorila, da se to ni zgodilo, saj da po njenem mnenju »vsi razumejo, da če želiš reševati probleme v zdravstvu, moraš imeti vpliv tudi na ministrstvo za finance«.