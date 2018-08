To vrsto klopov, ki je navajena na tropsko vročino in sicer živi v Afriki, Aziji in Južni Evropi, so v Nemčiji odkrili na domačih živalih - konjih in ovcah, in sicer podvrsti Hyalomma marginatum in Hyalomma rufipes.

V Sloveniji, kjer glede na podatke, dostopne na spletu, živi 16 vrst klopov, je navzoč eden izmed pripadnikov te vrste, to je Hyalomma marginatum, ki je sicer znan kot dvogostiteljski klop.

Gre za klope, ki se običajno prisesajo na večje živali, a je lahko njihov gostitelj tudi človek. Prenašajo lahko povzročitelje različnih bolezni, tudi virusnega povzročitelja krimsko-kongoške hemoragične mrzlice. Eden izmed v Nemčiji odkritih primerkov je prenašal nevarno bakterijo Rickettsia aeschlimannii, ki je povzročitelj pegavice. Ta pri ljudje povzroča spremembe na koži in vročino, navaja avstrijska tiskovna agencija APA.

Kot je povedala parazitologinja z univerze v Hohenheimu Ute Mackenstedt, so do letos v Nemčiji odkrili le dva posamična primera te vrste, in sicer leta 2015 in 2017. Po njenih besedah bi se lahko spričo sedanjih vremenskih razmer vrsta naselila v Nemčiji in zato bodo nanjo letos še bolj pozorni. V Nemčijo so verjetno prišli s pticami.