Najprej pa si oglejmo, iz katerih materialov so viseče mreže lahko izdelane. Najbolj priljubljene in cenovno ugodne so iz bombaža. Nekatere različice imajo na obeh straneh leseno palico, da mrežo lažje privežemo in se vanjo zavalimo, ne da bi se z nami vred obrnila naokoli. Bolj vzdržljiv material je poliester, ki se hitreje suši in ni občutljiv na plesen in umazanijo. Še ena možnost so viseče mreže iz tkanine (platna, bombaža ali akrila), ki so bolj priročne, saj se nam v njih ne zatakneta roka ali noga kot pri klasičnih mrežastih.

Koliko prostora potrebujemo Na splošno je idealna razdalja med drevesoma ali drevesom in hišo, kjer nameravamo mrežo obesiti, od 3,6 do 4,5 metra oziroma približno 60 centimetrov več, kot je mreža dolga. V navodilih za obešanje mreže boste našli priporočeno razdaljo, da bo z vami vred visela tako, da se ne bo dotikala tal. Še vedno niste prepričani, da imate na voljo dovolj prostora? Neverjetno, a obstaja tudi spletna stran, kjer lahko natanko izračunamo razdaljo glede na vse spremenljivke – v angleščini, a tudi v metričnem sistemu.

Kako obesimo mrežo, da ne pademo iz nje Poiščite v vrtu močni drevesi, ki imata premer vsaj 30 centimetrov, ter stojita na primerni razdalji. Ne priporočamo vam, da v drevesi zvrtate luknje za pritrditev viseče mreže, saj lahko ogrozite njuno rast in zdravje. Uporabite raje posebno močno vrv iz najlona, ki jo uporabljajo alpinisti, jo ovijte okoli dreves, s čimer ne boste poškodovali lubja, nato pa jo z vozli ali kovinskimi karabini pritrdite na mrežo. Kupite lahko tudi posebne prilagodljive trakove za pritrditev na drevo, ki jih lahko kadar koli prestavite, če želite mrežo prenesti drugam ali jo vzeti s seboj na počitnice.

Tudi na terasi ali v stanovanju Nimate primernih dreves, da bi obesili mrežo? Nič hudega, kupite lahko posebno stojalo ali pa visečo mrežo obesite med dvema stenama na terasi. Če nimate dovolj prostora za mrežo, si omislite viseči stol, pritrjen na debelo drevesno vejo ali strop pokrite terase. Mrežo lahko obesite tudi v stanovanju, a upoštevajte, da zavzame kar nekaj prostora. V vseh primerih pa poskrbite za dovolj močno pritrditev, še posebno če bo v njej hotelo denimo ležati več otrok skupaj.

Dodatki za uživanje Prostor, kamor ste obesili visečo mrežo, popestrite z dodatki, ki še podkrepijo užitek v udobnem počitku. Med drevesoma napeljite svetlobno verigo in na doseg roke postavite mizico, kjer lahko odlagate hladno pijačo. Za še večje udobje poskrbi blazina, ki jo dajte za oporo pod glavo ali kolena.