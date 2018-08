V potezi, ki so jo kupci na internetu poimenovali kot »zelo sumljivo« (ang. »very fishy«), je kitajska vlada dovolila, da se lahko ameriška postrv označuje in prodaja pod imenom losos. Kitajski mediji so namreč v maju pričeli potrošnike opozarjati na zavajajoči trik. Namesto, da bi oblasti ukano prepovedale, so se v vodstvu China Aquatic Products Processing and Marketing Alliance (CAPPMA), ki spada pod ministrstvo za agrikulturo, odločili, da so lahko vse ribe iz družine salmonidae kategorizirane kot losos, poroča Guardian.

Ribi šarenka in losos poleg zlatovčice, sladkovodne postrvi in lipana, spadata v omenjeno družino. Njuni fileti lahko na pogled delujejo precej podobno, a se razlikujejo po okusu. Med njima je ključna razlika to, da lososi živijo v slani (le rodijo in razmnožujejo se v sladkih vodah), šarenke pa v sladki vodi.

Odločbo je pospremilo že več jeznih komentarjev na socialnih medijih. Prodaja šarenke, označene kot losos, je namreč precej narasla v zadnjih letih na Kitajskem. Mnogo ljudi opozarja tudi na dejstvo, da šarenka, zaužita surova, kot je na Kitajskem pogosta praksa, lahko na ljudi prenaša parazite. Združenje kitajskih ribičev na to odgovarja, da je mavrična postrv ulovljena in prodana po predpisanih standardih.