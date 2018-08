Sporno ograjo na dansko-nemški meji bodo začeli graditi spomladi prihodnje leta. Danska okoljevarstvena agencija je namreč v ponedeljek odobrila gradnjo 70 kilometrov dolge in 1,5 metrov visoke ograje.

Razlog za gradnjo je bojazen pred širjenjem afriške prašičje kuge, ki bi jo lahko v državo prenesle divje svinje. Bolezen, ki ni nevarna za človeka, se je nedavno pojavila v Vzhodni Evropi. V Nemčiji zaenkrat še niso zabeležili nobenega primera.

Kritični so predvsem zagovorniki pravic živali, ki se bojijo, da bodo z ograjo predvsem zmotili življenjske prostore volkov, vider in šakalov. Namesto da se bodo premikali po naravi, bodo namreč pogosteje zašli na nevarne ceste in železniške tire.