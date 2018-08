Tonin je spomnil na svoje besede ob imenovanju na mesto predsednika DZ, ko je dejal, da bo odstopil, ko bo nova koalicija znana in bo oblikovana nova vlada

Na današnji novinarski konferenci je dejal, da je odstopno izjavo že spisal, vanjo mora vnesti le še datum. V njej je zapisal, da ugotavlja, »da je bila oblikovana in v DZ izvoljena vlada RS«, zato »skladno z dogovorom z 22. junija« odstopa z mesta predsednika DZ.

»S tem bom omogočil, da bo na isti seji izvoljena nova ministrska ekipa, potem se bo parlament seznanil z mojim odstopom in takoj po tem bodo sledile volitve novega predsednika DZ,« je pojasnil.

Tonin: Pri meni beseda velja

Po Toninovih besedah so se namreč takrat dogovorili, da dela do oblikovanja vlade in omogoči obstoječi ministrski ekipi, da opravi tekoče posle do izvolitve nove. Kot je dejal, za zdaj s strani koalicije ni bil obveščen, da ta dogovor ne bi držal. »Če si bodo kakorkoli premislili, potem si bom jaz zelo dobro zapomnil, da v tej koaliciji dogovor ne drži niti dva meseca. Vsekakor se pa ne bom upiral,« je navedel in dodal: »Pri meni beseda velja, verjamem, da tudi v koaliciji«.

V vmesnem obdobju želi Tonin kot predsednik DZ postoriti še nekaj stvari: »Ena izmed ključnih v prihodnjem tednu je oblikovanje komisiji in odborov ter dogovorov o izvolitvi podpredsednikov DZ, v življenje želim spraviti še nekaj administrativno-tehničnih aktov in sklepov, ki smo jih v teh dveh mesecih pripravili z ekipo DZ in jih uskladili z vodji poslanskih skupin. Želim opraviti še nekatere dogovorjene obveznosti na Blejskem strateškem forumu.«