Kot poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, so številne ekipe gasilcev, policistov in reševalcev že na kraju zrušenja. Na kraj so že prispeli tudi vodniki reševalnih psov, ki bodo v močnem dežju pod ruševinami pomagali iskati žrtve.

Pristojni domnevajo, da je pod ruševinami več deset vozil. Viadukt se je opoldne v hudem neurju zrušil okoli 40 metrov globoko na industrijsko območje in železniške tire.

Del viadukta se je zrušil na skladišče občinskega komunalnega podjetja. Reševalci so na kraju zrušenja našli tudi nekaj avtomobilov in tovornjakov, ki so ob zrušenju zgrmeli v globino.

#Genoa #Italy #bridge collapse it was a #motorway bridge and has just collapsed over houses, buildings a railway in Genoa, several victims feared. pic.twitter.com/E7PQfeH8Cp — CroFin, CEFA (@crofin67) August 14, 2018

Zrušil se je del avtoceste A10 v ligurskem mestu Genova, kjer avtocesta po viaduktih teče nad mestom. Viadukt naj bi se po poročanju Anse zrušil, ker je popustila struktura viadukta. Avtocesto so odprli leta 1967, leta 2016 pa naj bi ta odsek obnovili.

Minister za transport Danilo Toninelli je nesrečo na Twitterju označil za »veliko tragedijo«. Dodal je, da spremlja razvoj dogodkov in da je na poti v Genovo. Tudi notranji minister Matteo Salvini je sporočil, da spremlja razmere.

Minuli teden se je v Bologni zrušil del avtoceste, in sicer po seriji eksplozij, ki so sledile trčenju tovornjaka cisterne v druga vozila.