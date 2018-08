Vožnja z ladjico po reki Seni je eden izmed bolj priljubljenih načinov, kako si ogledati in zajeti utrip Pariza. A izstopajoče rdeči, sicer ekološko prijazni, pisoarji, ki so jih oblasti postavile na bolj obljudene točke, da bi zmanjšale neprestano uriniranje po mestu, zdaj kvarijo panoramsko vožnjo, menijo nekateri jezni prebivalci.

Nekateri zdaj pozivajo k odstranitvi pisoarjev, prav tako pa načrtujejo peticijo. Še posebej jih je zmotil pisoar pri znameniti katedrali Notre Dame, ki je postal »prva stvar«, ki jo turisti zagledajo, ko plujejo mimo.

I think these #uritrottoirs are hilarious; I get why some people don't like the idea of public #urinals, but would #Parisians rather have guys peeing on the street, which is what they're doing now? #Paris is better off with these #pissotières#écolos~!https://t.co/ejlXmtEWkJpic.twitter.com/HekU3m8oNx