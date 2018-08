Svež vetrič te objame tam nekje sredi sklenjenih gozdov, ko je pred teboj in za teboj le globoko zelenje, ki postane s sončnimi žarki svetlejše, nato pade nanj senca in se ponovno spremeni v globoko zeleno. Dolina je razbeljena in vroča, tu gori na Pohorju, na skoraj tisoč metrih nadmorske višine, vročino odnesejo veter in krošnje dreves.

Jerneja Čoderl, vodja radeljske krajevne enote Zavoda za gozdove Slovenije, si ogrne rjavozeleno jakno in stopi v gozd, njen korak že dobro pozna ta tla in drevesa, ki se dvigajo proti nebu in zakrivajo njegov