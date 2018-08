Dunaj je Melbourne na lestvici prehitel le za 0,7 odstotne točke. To je prvič, da se je evropska metropola zavihtela na vrh lestvice, v okviru katere vsako leto ocenijo 140 mest.

Med najboljšimi desetimi mesti za bivanje so še avstralska Sydney in Adelaide, japonski mesti Osaka in Tokio, kar tri kanadska mesta - Calgary, Vancouver in Toronto ter danski Koebenhavn.

V raziskavi so izpostavili opazno izboljšavo javnega prevoza v Osaki, ki je na lestvici osvojila bron, ter zmanjšanje stopnje kriminala. Mesto na lestvici za Melbournom zaostaja le za 0,7 odstotne točke.

Lani so bili med desetimi najbolj prijetnimi mesti sicer Hamburg, Helsinki, Perth in Auckland. Kot so pojasnili, se bivanjske razmere v teh mestih niso spremenile na slabše, a so konkurenčna mesta opazneje izboljšala kvaliteto življenja.