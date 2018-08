Ko mu je sodnik julija prisodil leto dni zapora, je ukazal, naj preverijo razmere, ali lahko kazen odsluži doma. Na sodišču so danes temu pritrdili in sodnik je odločil, da mu ne bo treba v zapor, saj je zaradi svoje starosti in preteklega obnašanja primeren za hišni pripor, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pred sodiščem pa so se zbrali številni nasprotniki Wilsona, med drugim tudi nekdanje žrtve zlorabe, ki so od njega zahtevale opravičilo. A duhovnik je ostal tiho in se sprehodil mimo množice.

Wilson je z obsodbo postal najvišji predstavnik katoliške cerkve na svetu, ki je bil obsojen zaradi prikrivanja spolnih zlorab s strani duhovnikov. S položaja nadškofa je odstopil konec julija.

Sodišče v Newcastlu ga je maja spoznalo za krivega, ker je prikrival spolne zlorabe štirih ministrantov s strani zloglasnega pedofilskega duhovnika Jamesa Fletcherja v odročnem kraju v Novem Južnem Walesu. Isto sodišče ga je nato v začetku julija obsodilo na leto dni zapora.

67-letni Wilson je na sojenju dejal, da ni vedel za zlorabe Fletcherja, čeprav sta tedaj živela v isti hiši nadškofa v Maitlandu in bi po mnenju sodišča moral opaziti zlorabe, ki so se dogajale. Fletcher je bil leta 2004 obsojen zaradi spolnih zlorab devetih otrok. Umrl je v ječi dve leti kasneje.