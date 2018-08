Pri ameriškem magazinu Rock and Ice so zapisali, da je trojici plezalcev, alpinistični odpravi Choktoi 2018, uspelo osvojiti sveti gral alpinizma in brez dvoma trenutno največjo lovoriko v visokogorskem plezanju. Na spletni strani Planinske zveze Slovenije (PZS) je odprava že v soboto zapisala, da je prišla do vrha Latoka 1.

»Aleš, Tom in Luka smo se pred nekaj urami vrnili v bazo, preplezali smo novo smer v severnem ostenju in prišli na vrh Latoka 1. Sledi ... spanje,« so sporočili plezalci. Več informacij o preplezani smeri bo znanih v naslednjih dneh, ko se bo odprava predvidoma tudi vrnila v domovino.

Kot je pred odhodom v Pakistan za PZS povedal Česen, ki je odpravo tudi vodil, jih je Latok pritegnil zaradi same oblike in seveda tudi zaradi ogromnega števila neuspelih poskusov. »To samo po sebi znižuje avanturistično plat odprave, zvišuje pa radovednost in s tem motivacijo,« je dejal v začetku julija na predstavitvi odprave.

Severni greben Latoka velja za eno najzahtevnejših plezalnih smeri v Karakorumu, zato se podvig slovensko-britanske odprave nedvomno uvršča med najpomembnejše alpinistične dosežke leta. Pri Rock and Ice so ga že imenovali za favorita za najprestižnejšo alpinistično nagrado zlati cepin.