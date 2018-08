Ne spreglejte roka za oddajo prošnje za bivanje v domu

Izteka se rok za oddajo prošenj za sprejem in podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov visokošolskega študija v (zasebnih) študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2018/19. Študenti visokošolskih študijskih programov, ki želijo izkoristiti pravico do subvencije za bivanje, morajo prošnjo za sprejem ali podaljšanje bivanja oddati do 16. avgusta. Elektronsko vlogo lahko vložijo na spletnem portalu eVŠ. Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov. Z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so sporočili, da je v tem študijskem letu za subvencioniranje bivanje skupno razpisanih 11.941 mest.