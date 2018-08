Vozilo so takoj obkrožili oboroženi policisti, voznika pa so že pridržali, poroča RT. Poškodovani osebi so odpeljali v bolnišnico, a nobena od njiju ni v življenjski nevarnosti.

Območje je policija zaprla za javnost, ljudi pa naprošajo, naj se od parlamenta oddaljijo. Zaprta je tudi postaja podzemne železnice Westminster.

Policija dogodek obravnava kot teroristični napad, preiskavo pa vodi protiteroristična enota. »Videti je bilo, da je namerno – zapeljal je hitro in direktno v ogrado,« je za AP povedala očividka.

Na kraju dogodka je več kot deset policijskih avtomobilov ter gasilska in reševalna vozila. Predstavnica policije je za Reuters povedala, da se še vedno trudijo sestaviti koščke dogajanja v celo zgodbo.

Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn

At 0737hrs today, a car was in collision with barriers outside the Houses of Parliament. The male driver of the car was detained by officers at the scene. A number of pedestrians have been injured. Officers remain at the scene. We will issue further info when we have it.