Dizajn teh vrtov, ki izvirajo iz časa dinastije Shang v letih od 1600 do 1027 pred našim štetjem, predstavlja štiri naravne elemente v vodi, rastlinah, kamnu in arhitekturi. V njih pogosto živijo tudi dvoživke in plazilci, na primer žabe in želve. Vsak vidik vrta naj bi v obiskovalcih zbujal mir in harmonijo, torej popolno skladnost jinga in janga.

Vtis naravne krajine V kitajskih vrtovih najdemo starodavne skale, ki so bile priče ogromnim spremembam v naravnem okolju. Vsebovale naj bi nadnaravne elemente in na vrt prinašale srečo. Ko se čez dan, proti večeru in ponoči spreminja svetloba, se z njo spreminjajo tudi tekstura, barva in obrisi kamnov. Te skale spominjajo na gorovja, zaradi česar v vrtovih nastaja vtis naravne krajine, kljub temu da so delo človeških rok. Vsako drevo, grm ali grmovnico v kitajskem vrtu je treba obrezati tako, da ustvarja lep vtis, kot da jo je izklesal in oblikoval veter. Takšen videz je značilen za večino vrtov na kitajski obali.

Ureditev za občudovanje Okrasna drevesa vodijo na majhno dvorišče. Globlje ko gremo v vrt, več eksotičnih rastlin, skalnih oblik in vode vidimo. Pogosti so tudi blodnjaki in labirinti. Kitajska krajina je pogosto videti kot labirint zunanjih prostorov, ki se križajo med seboj. To je značilno tudi za večje število kitajskih vrtov. Tradicionalni kitajski vrt predstavlja območje, sestavljeno iz različnih struktur, kjer lahko obiskovalci sedijo ter berejo, pišejo…, med tem pa lahko občudujejo lepo pokrajino, ki jih obdaja. V takšnih vrtovih se pogosto pojavljajo tudi pergole, vendar pa se pri zasnovi kitajskega vrta poskušajte izogibati zahodnih elementov, saj je ideja tega vrta ustvarjanje avtentičnega videza in občutka Vzhoda. Pregrade med »prostori'« v kitajskem vrtu so pogosto sestavljene iz kamnov in bambusa. Tudi rastline lahko služijo kot mejna pregrada, kar še pripomore k lepemu, naravnemu videzu vrta.

Vodni elementi Ko gre za vodo, je v kitajskem vrtu pogost zelo značilen orientalski videz – na primer majhen most, ki ni nujno namenjen prehodu iz ene strani na drugo, ampak predvsem dekoraciji. Ribniki so po navadi polni ribic, predvsem zlatih, krasijo pa jih tudi lokvanji. Vodnih trav po navadi ni, pogostejša je čista voda s potko iz kamnov. Med travami je najprimernejša kitajska trava. Vrt lahko krasijo tudi kitajski lampijončki, ob vodi pa so pogosti paviljoni – lesene strukture, ki stojijo na stebrih v vodi. Včasih stoji paviljon delno na kopnem in delno v vodi.

Rastline s simbolnim pomenom Rastline so izbrane glede na svoj simbolni pomen. Imele naj bi mistične moči. V postavitvi igrajo posebno vlogo; odprte prostore na primer pogosto krasijo ciprese ali bori. Vrtno dvorišče običajno krasi bambus, ki je značilna rastlina za Daljni vzhod, še posebno za Kitajsko. Bambus simbolno predstavlja notranjo moč, prilagodljivost in ponovno rojstvo. V manjših vrtovih lahko opazimo manjše, pritlikave rastline, ki pa so kljub temu videti osupljive, saj je za lepoto vrta potrebna kakovost in ne količina.