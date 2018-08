Kakršna koli že je debelina vaše denarnice, je cilj dekoracije domu podariti lepoto in dodano vrednost – in ni treba, da to veliko stane. Če ne želite, da odseva cenenost, se izognite tem petim najpogostejšim napakam.

Umetnine iz masovne produkcije Le malo stvari naredi prostor bolj cenen, kot tisk in umetniške slike iz masovne produkcije. Reprodukcije, še posebno proslavljenih umetnikov, kot so Picasso, Monet, Matisse ali Van Gogh, ne dodajo interjerju niti kančka izvirnosti, temveč ga naredijo dolgočasnega in izrabljenega. Enako velja za generične reprodukcije, ki jih najdemo v vseh trgovskih centrih s pohištveno opremo. Zahvaljujoč spletnim stranem, kot sta Etsy in Artfire, kjer umetniki prodajajo svoje izvirne stvaritve, lahko najdemo prava umetniška dela za praktično vsak proračun. Če pa imate umetniško žilico, lahko sami ustvarite umetnino, ki jo boste ponosno obesili na steno. Izognite se torej videzu hotelske sobe in dopustite slikarskim mojstrom, da ostanejo tam, kamor spadajo – v muzeju, za svoj dom pa izberite dosegljiva in izvirna umetniška dela.

Pohištveni kompleti Najlažje je seveda obiskati veliki pohištveni center in kupiti cel komplet za spalnico, toda verjemite, le-te z njim ne boste polepšali. Pohištvo, ki je na prodaj v kompletu, je običajno nižje kakovosti, trgovci pa nanj pribijejo višjo maržo. Poleg tega ni prilagojeno meram vaše spalnice, zato v njej redko deluje lepo. Kombiniranje slogov, tkanin in lesa je ustvarjalen način za opremljanje, tudi ko imate nizek proračun – ali še posebno tedaj, tako izbrano pohištvo pa naredi dom veliko bolj privlačen. Izberite kakovostne kose, ki so vam všeč in izstopajo z dizajnom, in pozabite na dolgočasne komplete.

Popolnoma bele stene Tisti, ki ste za stene stanovanja izbrali zgolj belo barvo, boste nejevoljno odvrnili: Kaj pa je z njo narobe? Pravzaprav nič, morda celo uživate v belini. Toda v prihodnje se vendarle odločite za kaj bolj posebnega, morda vsaj eno steno v drugačni barvi. Bela je nevtralna barva in zato jo gradbeniki že desetletja uporabljajo za pleskanje (novih) stanovanj. Ker pa je tako splošno uporabljana, izpade cenena. Ko boste naslednjič pleskali svoj dom, izberite barvo, ki bo vsaj nekoliko drugačna, denimo bež ali sivkaste odtenke s posameznimi živahnejšimi barvnimi poudarki.

Kičasti okrasni predmeti Ste med tistimi, ki imate v svojih domovih figurice zajčkov, stenske ure v obliki sove, s cvetovi okrašene romantične kipce in drugo kičasto okrasje? Nekatere od teh dekoracij bi pristajale v dekliško sobo, večina pa sodi zgolj na babičino podstrešje, proč od pogledov. Če želite svoj dom ohraniti svež in eleganten, se takšni prebogati dekoraciji za vsako ceno izognite.