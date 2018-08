Če ravnokar razmišljate o dolgem seznamu del, ki vas čakajo v dneh, ko bi raje počivali in se predajali poletnim radostim, razmislite še enkrat. V nadaljevanju vam predstavljamo tista, ki jih lahko mirne veste opustite, oziroma si jih močno olajšate.

Čiščenje žara Zdaj, ko je vreme idealno za druženje na prostem, mnogi zavihajo rokave (simbolično rečeno, seveda, saj vendarle nosimo kratke rokave) in se spravijo k temeljitem čiščenju žara. A pazite! Ameriški center za nadzor in preprečevanje bolezni je Američane posvaril, naj za čiščenje ne uporabljajo žičnih krtač, saj se ščetine lahko odlomijo in pridejo v hrano. In katera je daleč lažja in varnejša alternativa? Dajte rešetko v pečico in jo nastavite na samodejno čiščenje, nato pa jo odložite še v pomivalni stroj, ki z nje spere ostanke. Nato jo namažite z jedilnim oljem, da se hrana nanjo ne prijemlje. Opravljeno.

Pranje okenskih stekel Močna sončna svetloba, ki lije skozi okna, je nenadoma razkrila vso umazanijo, ki se je na okenskih steklih nabrala skozi zimsko obdobje. A naj vam razkrijemo skrivnost: večina umazanije se nabere na zunanji strani stekel, zato jih ni treba očistiti od zunaj in od znotraj. Lotite se samo zunanje strani in presenečeni boste nad razliko, doseženo v zgolj polovici časa. Ni vam treba niti sneti in oprati okenskih senčil. Samo obrišite jih z veliko krpo iz mikrovlaken. Ta poberejo prah, senčila pa so tako čista, kot bi jih oprali.

Čiščenje zaves in zastorov Preprosto dajte zavese in zastore (ki jih lahko perete v stroju) v sušilni stroj in ga pri nizki temperaturi pustite delovati 10 do 15 minut. Tako se bodo odprašile, vam pa ne bo treba skozi ves postopek pranja, sušenja in likanja.

Drgnjenje terase in zunanjega pohištva Namesto mukotrpnega drgnjenja terase si omislite električni pihalnik in vodni čistilnik pod pritiskom. Ta dva bosta opravila vse potrebno drgnjenje namesto vas. S pihalnikom odstranite umazanijo s terase, dovoza ali poti, čistilnik pa z vodo dokonča delo. Enako velja za (plastično) vrtno pohištvo, na katerem se v zimskih mesecih nabere precej umazanije.

Pletje vrta Uporabite raje mulčenje, da se vam ne bo treba ukvarjati s pletjem plevela. Tla okoli rastlin najprej pokrijte z lahko biorazgradljivo tkanino, nato pa jih prekrijte z dvema centimetroma mulčenja. Tako boste preprečili poganjanje plevela, vrtu pa pomagali, da bo zadržal več vode, kar vam bo olajšalo še eno poletno opravilo – zalivanje.

Pranje zimske posteljnine Poleti imamo raje lahko posteljnino, zimsko pa pospravimo. Ne skrbite, da bi jo morali prej oprati, temveč jo spravite v vakuumsko zatesnjene vreče. S pranjem lahko mirne duše počakate do jeseni, da bo posteljnina sveža in dišeča, ko jo boste uporabili. Pravzaprav pa niti ni velike potrebe, da bi sploh imeli poletno in zimsko posteljnino, saj je na voljo takšna, ki jo lahko uporabljamo čez vse leto.