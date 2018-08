Trumpovo administracijo so komentatorji že doslej primerjali z resničnostnim šovom, podobnim njegovemu Vajencu, zaradi katerega je na pločniku slavnih v Hollywoodu dobil svojo zvezdo. Z razkritji nekdanje tekmovalke pa so te primerjave dobile potrditev in še več.

Trump je Manigaultovo pripeljal v Belo hišo kot svetovalko, zdaj pa je napisala knjigo »Snet s tečajev«, v kateri objavlja podrobnosti dela v Beli hiši in trdi, da je skrivaj posnela pogovor s Trumpom in šefom kabineta Johnom Kellyjem, ko jo je slednji lani odpustil v pogovoru na štiri oči v tako imenovani "situacijski sobi" Bele hiše. Ta bi sicer morala biti posebej zavarovana pred tovrstnim početjem.

Vprašanja o stanju nacionalne varnosti v ZDA

Ameriški mediji, ki niso povsem Trumpovi, Manigaultovo in njenih trditev ne jemljejo kot verodostojne, vendar pa razkritja o skrivnem snemanju sprožajo vprašanja o stanju nacionalne varnosti ZDA zaradi oseb, ki jih je s seboj na sedež ameriške vlade pripeljal Trump. Skrivaj ga je snemal tudi njegov nekdanji odvetnik Michael Cohen, New York Times pa ima informacije o tovrstnem početju še najmanj ene osebe.

Manigaultova v času propagiranja svoje knjige med drugim Trumpa obtožuje rasizma in meni, da predsedniku napreduje demenca. Bela hiša jo je ostro napadla, v ponedeljek zjutraj pa se je - po lastnih besedah sicer nerad - vključil še predsednik ZDA. V vrsti tvitov je med drugim priznal, da ji je dal službo v Beli hiši, ker je jokala zanjo in ker je o njem govorila same lepe stvari.

Trumpovi podporniki opozarjajo, da je 40-letna Manigaultova pred dvema desetletjema že delala v vladi. Res je bila pri podpredsedniku Alu Goru, vendar za kratek čas, dokler niso ugotovili, da je nesposobna in so jo poslali v ministrstvo za kmetijstvo, kjer ni ostala dolgo. Njeni sodelavci v Trumpovi Beli hiši o njej nimajo dobrega mnenja, saj naj bi bila prepirljiva, svojeglava, nesposobna in neresna, kar zadeva točnost prihajanja na sestanke.

Trump je zdaj priznal, da so bile njene največje kvalifikacije lepe besede o njem, obenem pa je bila temnopolta ženska v Beli hiši pripravno orodje za zavračanje trditev o predsednikovem rasizmu ali šovinizmu.

Manigaultova kot kaže ni mirno prenesla, da ji je Kelly pokazal vrata. Med drugim trdi, da so ji za molk o delu v Beli hiši ponujali mesečno plačilo v višini 15.000 dolarjev, kar naj bi zavrnila.

»Ko je prišel na krov general Kelly, mi je rekel, da je zguba, ki dela le težave. Povedal sem mu, naj poskuša zadeve urediti, če je možno, ker je o meni govorila le velike stvari - dokler ni bila odpuščena,« je tvitnil Trump.

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2018