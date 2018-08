Tina Kolenik, vizualna umetnica, performerka in kostumografinja: Ne več oči, danes je koža ogledalo duše

V dneh po odprtju razstave Promenada – cikel selfijev v galeriji Kresija ima Tina Kolenik, vizualna umetnica, performerka in kostumografinja, natančen odgovor na malce nenavadno vprašanje, koliko lubenic potrebujemo za spodoben umetniški projekt. »Za postavitev sem porabila 27 lubenic, ki so skupaj tehtale 405 kilogramov; uporabila sem predvsem njihove lupine, a tudi vseh 8840 pešk, ki so bile v njih. Sredico smo pa pojedli, tako da sem v celoti uporabila vse sadeže – to je bila popolna reciklaža! In to se mi je zdelo zelo pomembno, ker danes res čisto preveč proizvajamo in premalo recikliramo.« Jedro razstave je 18 avtoportretov, na katerih se avtorica zlasti s pomočjo pokrival, ki jih je izdelala iz omenjenega sadeža, levi skozi različne prepoznavne (družbene) identitete, od nune do zakrite muslimanke, od kraljične do ortodoksnega Juda, od partizanke do škofa. Na videz igriva in preprosta zamisel sledi prepoznavni razvojni črti premislekov stanja v sodobni družbi, ki jo je začrtala že kot performerka v tandemu Eclipse, zadnja leta pa tudi v teoretskem polju.