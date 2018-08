Slovenija je decembra 2017 skupaj s še 24 državami članicami postala pravnomočna članica stalnega strukturnega sodelovanja na področju varnosti in obrambe Evropske unije (Permanent Structured Cooperation – PESCO). V skladu s časovnim načrtom so države članice morale do konca prejšnjega meseca sekretariatu PESCO predlagati nove projekte, ki bodo potrjeni in sprejeti predvidoma novembra letos.

Med enajstimi državami članicami, ki so skupno predlagale 36 novih projektov, je tudi Slovenija, ki je pod avstrijskim vodstvom skupaj s Hrvaško in Madžarsko ter Slovaško in Češko kot opazovalkama predlagala tehnološki razvoj jedrskega, radiološkega, kemičnega in biološkega nadzora (JKRB SaaS). Projekt, ki je bil izmed vseh izbran kot najustreznejši, je namenjen oblikovanju zmogljivost za prepoznavanje groženj JRKB v realnem času. Kot pojasnjujejo na obrambnem ministrstvu, projekt vključuje »mrežo senzorjev JRKB na različnih brezpilotnih platformah za detekcijo groženj, ki bo nato na voljo kot storitev tudi drugim državam«.

Sodelovala bodo slovenska podjetja Na ministrstvu opozarjajo, da projekt »predstavlja politično zelo odmevni predlog, ki potrjuje močno podporo držav članic in odpira vrata nacionalnim obrambnim industrijam vključenih držav, ki si ne konkurirajo«. Slovenska ekipa skupnega projekta se je pogovarjala s pogodbenikom avstrijskega zveznega ministrstva za obrambo Borchert Institute, ki je pripravil opis projekta ter se na posvetu pogovoril z možnimi slovenskimi industrijskimi partnerji in prepoznal njihovo vlogo v projektu. Posveta se je po naših podatkih udeležil slovenski Inštitut IOS ter slovenske družbe ARCTUR, C-Astral, Em-tronic in Guardiaris. To so potrdili tudi na obrambnem ministrstvu ter dodali: »IOS razpolaga z razvitim zelo lahkim senzorjem za organofosfate, Arctur se lahko v projekt vključi z že razvitim senzorjem gamma4, C-Astral lahko zagotavlja različne vrste zračnih platform, Em-tronic lahko sodeluje z rešitvijo dekontaminacije, Guardiaris pa lahko zagotavlja simulacijske rešitve za usposabljanje.«