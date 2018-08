Na nočnem vodenju, ki se bo začelo ob 21. uri, bodo obiskovalci spoznali nočno življenje bobrov, gepardov, medvedov, kozorogov, risov, slonov in žiraf. Pogledali bodo, kaj te živali delajo ponoči, kako spi slonica Ganga in kako žirafe.

»Tipali, vohali in prisluhnili bomo našim živalim. Nočno dejavne male udomačene živali tudi pobožamo in pestujemo,« vabijo v živalskem vrtu in obiskovalce ob tem obveščajo, naj pridejo primerno obuti in oblečeni ter opremljeni z baterijsko svetilko. Nočno vodenje traja dve uri in je primerno za obiskovalce vseh starosti. K vstopnini po veljavnem ceniku je treba prišteti dodatna dva evra za vodenje. Ker je število udeležencev omejeno, si lahko obiskovalci vstopnice zagotovijo že v predprodaji do 22. avgusta.