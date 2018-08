V Sobi za pisanje bodo za brezplačen najem na voljo tri mesta, opremljena z računalnikom in ustrezno opremo, ponujajo pa tudi brezplačen najem lastne sobe za pisanje. »V prvem letu delovanja prostor skupaj s podpornimi programi s področja pisanja namenjamo predvsem mladim med 15. in 29. letom starosti.

Prostor ali sobo bo mogoče najeti od 1. septembra za obdobje treh mesecev, najem pa bo mogoče kasneje podaljšati. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo še do 20. avgusta, in sicer tako, da pošljejo pismo, v katerem se predstavijo ter pojasnijo, kaj pišejo in zakaj potrebujejo prostor za pisanje. Prav tako naj navedejo, ali želijo najeti delovno mesto ali lastno sobo in za kako dolgo prostor potrebujejo.« Prijave organizatorji zbirajo na elektronskem naslovu nika.kovac.8m@gmail.com. Komisija bo nato v desetih dneh izbrala prve uporabnike in uporabnice sobe.