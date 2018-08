Čeprav ne morejo z zanesljivostjo napovedati, ali bodo carine uspele zmanjšati velik zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA, pa vseeno izražajo mnenje, da na ta način tega cilja trgovinske politike Trumpove administracije ne bo mogoče doseči. Trump trdi, da bo vse še dobro, ker bodo njegove carine zmanjšale primanjkljaj in prenehale s prakso izkoriščanja ZDA.

Ekonomisti newyorškega Feda pravijo, da so na podlagi raziskave prišli do ocene, da vpliva na manjši primanjkljaj ne bo, ker preostali svet pač na Trumpove ukrepe odgovarja s carinami na ameriški izvoz. Poleg tega pa višje carine na uvoz povečujejo stroške za ameriška podjetja. Oboje skupaj zvišuje cene v ZDA in s tem vpliva na manjšo konkurenčnost izvoznikov.

Trump zagotavlja, da bo vse v najlepšem redu

Raziskavo je vodila skupina ekonomistov pod vodstvom podpredsednice newyorškega Feda za raziskave in statistiko Mary Amiti. Trump je trgovinski spor z EU začasno ustavil, se pa napetosti krepijo s Kitajsko, s katero imajo ZDA največji primanjkljaj. Raziskovalci so pogledali primer Kitajske, ki se je leta 2001 pridružila Svetovni trgovinski organizaciji (WTO). Od leta 2000 do 2006 so uvozne carine Kitajske zaradi članstva v WTO padle s povprečnih 15 na devet odstotkov, obenem pa je prišlo do "ogromne" rasti uvoza in izvoza.

Kitajska podjetja so imela nižje proizvodne stroške, povečala so produktivnost in to jim je omogočilo še večji prodor na ameriški trg. Izvoz so najbolj povečala tista podjetja, katerih surovine so imele najmanjšo carinsko zaščito.

Trump je začel z višjimi carinami na uvoz jekla in aluminija, kar že povišuje cene jekla in aluminija v ZDA, to potem dviguje cene proizvodov iz jekla in aluminija, kot so avtomobili. Nekateri proizvajalci, kot je na primer Harley Davidson, se potem odločijo za selitev proizvodnje na tuje. Kako to pomaga ameriški ekonomiji, ekonomistom ni jasno, ampak Trump zagotavlja, da bo vse v najlepšem redu.