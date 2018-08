Strzok je na kongresnem zaslišanju zatrdil, da je s tem mislil na volivce oziroma Američane, ne pa na neke neobstoječe temne sile znotraj FBI, ki bi aktivno delale na tem, da Trumpu preprečijo volilno zmago proti demokratki Hillary Clinton. Trumpova stran Strzoka in njegove besede z javno-mnenjskega vidika uspešno izkorišča za napade na preiskavo posebnega tožilca Roberta Muellerja.

Mueller je Strzoka lani odstranil od preiskave takoj, ko je izvedel, da se je agent kompromitiral z izražanjem svojega mnenja, vendar pa takšne zadeve ponavadi niso razlog, da človek v ZDA ostane brez zaposlitve v državni upravi. Za tovrsten prekršek je ponavadi predviden ukor ali kakšen drug administrativni ukrep.

Vodstvo FBI je za Strzoka uvodoma po koncu preiskave o njegovih postopkih priporočilo znižanje položaja in 60 dni prisilnega neplačanega dopusta. Že to bi bila ostra kazen, glede na to, da agentu niso dokazali, da bi kakor koli aktivno posegal v volilni proces. Takšno prepričanje je izrazil tudi Strzokov odvetnik Aitan Goelman, ki je dejal, da je kazen izven okvirjev normalnih disciplinskih postopkov za agente FBI.