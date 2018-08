Izjemno sem zadovoljen, da sem se vrnil v Slovenijo. Imam veliko srečo, saj me je košarka doslej popeljala v 53 različnih držav po svetu. Toda nikjer drugje, razen tu in seveda v ZDA, nimam občutka, da sem prišel domov. Dve poletji z reprezentanco Slovenije še vedno štejem med največje dosežke v moji dosedanji karieri. Da sem se lahko vrnil v okolje, v katerem se počutim zelo lagodno in kjer sem spletel veliko pristnih prijateljstev, me izredno veseli.