Veliko smo že pisali o tem, kako svoje počutje izražajo psi in mačke, ki so z miganjem repa ali predenjem v tem zelo jasni, zdaj pa lahko napišemo nekaj še o konjih. Francoski znanstveniki so namreč ugotovili, da hrzanje konj ni namenjeno le temu, da izpihajo oziroma očistijo nosno votlino ali preženejo mušice z obraza, ampak to počnejo tudi takrat, ko so veseli ali zadovoljni.

Izkazalo se je namreč, da konji, ki živijo v sproščenem okolju, hrzajo več kot tisti, ki so v stresu, kako je hrzanje povezano s srečo, pa so si znanstveniki poskušali pojasniti v posebni študiji. Rezultati so pokazali, da konji s hrzanjem, torej pihanjem zraka skozi nosnice, proizvajajo tri različne zvoke. Kratki hrzi prihajajo iz nosnic, ko konj raziskuje nekaj novega, kratko in intenzivno pihanje je povezano s previdnostjo in pripravljenostjo na nevarnost, pravo hrzanje pa nastane ob vibriranju nosnic, ko konj izdihne zrak.

Več hrza, bolj je srečen

Znanstveniki so v raziskavi uporabili dve skupini konj. V eni so bili konji, ki jih imajo v šolah za jahanje, v drugih pa konji, ki živijo v naravnem okolju. Prvi so bili zaprti v majhnih stajah in so jih jahali od 4 do 12 ur na teden pod nadzorom jahalnega učitelja, na travniku pa so se sprehajali le določeno število ur in ob različnih terminih. Drugi pa so živeli v majhnih skupinah na pašnikih, kdaj pa kdaj jih je kdo odvedel še na sproščeno jahanje.

Znanstveniki so opazovali konje iz obeh skupin, saj nekaj o njihovem razpoloženju pove tudi položaj ušes (če so usmerjena nazaj, so razpoloženi negativno, če naprej, pa pozitivno), zraven pa snemali njihovo hrzanje. Ugotovili so, da so veliko več, in sicer po kakih desetkrat na uro, hrzali tisti konji, ki so bili ves čas na pašnikih, konji, ki so večino časa preživeli v staji, pa so hrznili približno petkrat na uro, kar je pol manj, medtem ko jih osem, ko so bili v staji, sploh ni hrzalo. Hrzanje se je tudi med konji, ki so jih imele šole za jahanje, povečalo, ko je prišel njihov čas za pašo na travi, noben od njih pa ni hrzal, kadar je bil agresivno razpoložen.

Znanstveniki z vodjo raziskave Mathilde Stomp z Univerze v Rennesu na čelu menijo, da je hrzanje tako dober pokazatelj razpoloženja pri konjih, ki jih je sicer težko prebrati. Povečan srčni utrip na primer lahko pomeni veselje ob pričakovanju hrane, umirjen srčni utrip ugodje ob česanju in igrivost premagovanje stresa v novih situacijah, hrzanje pa je vsekakor več kot le način preganjanja muh. Ali, kot pravi Mathilde Stomp: »Hrzanje je povezano z bolj pozitivnim kontekstom. Očitno pa je lahko zanesljiv pokazatelj pozitivnih čustev, ki nam lahko pomaga odkriti, katere stvari konji cenijo.«