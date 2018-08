Ob našem obisku so bile znamenitosti jezera skopo odmerjene. Ribiča sta lovila postrvi in povedala, da je voda v jezeru čista, domačini so se na drugem koncu skušali osvežiti, najprej pa nas je pozdravila zapora z vrvjo tik ob hotelu Alma. Zapira pot do vode, prej je tam stal leseni pomol. Še nedavno so se tam nekje fotografirali pravkar poročeni pari, ker so (bile) tudi poroke v Preddvoru silno priljubljene. »Žalosti me, da dejansko ni mogoča nobena aktivnost na jezeru, ker nimamo ustreznih predpisov. Naši gostje ne morejo na jezero ne s čolnom ne z desko, kazni za kršitelje so namreč visoke,« pravi Alma Lisec, zadnja v nizu tistih turističnih delavcev, ki se upajo spopasti z razmerami ob jezeru.

V hotelu, ki ga je najela, je bilo ob obisku 30 gostov, v Preddvor od nekdaj radi prihajajo predvsem tujci. »Res je, da nimamo ustreznih predpisov, a si nismo do zdaj posebno vneto prizadevali za to. Če nekaj sprejmeš, potem za to tudi odgovarjaš. Vidite, kakšne probleme imajo na Bledu in v Bohinju,« postreže z naravnost šokantnim pojasnilom Miran Zadnikar, župan občine, kjer od nekdaj obljubljajo razcvet turizma. Podobno nam je povedal leta 2016, od takrat pa občina ni storila skoraj nič, da bi bilo jezero Črnava dejansko del turistične ponudbe. Ovira so namreč tudi lastniška razmerja, ker je breg večinoma v zasebni lasti, tudi košček zemljišča, kjer je bil pomol s čolni, jezero pa je v pristojnosti države. »Želim si spremeniti stanje, ki ni dobro za turizem, na načelni ravni dajejo podporo tudi pristojne državne ustanove. Pripravljam gradivo za občinski svet, da bi sprejeli odlok o plovbnem režimu, jezero ni uvrščeno niti med kopalne vode,« analizira klavrno stanje Ernesta Koprivc, ki vodi lokalni zavod za turizem. Da, v Preddvoru so prej ustanovili zavod, kot so turizmu pomagali s tem, da bi bilo jezero dostopno obiskovalcem.

Marsikdo se bo pridušal, da je bolje tako. Jezero Črnava je dejansko edino, ki je zaščiteno zaradi lenobe ljudi. Tudi tako je mogoče gledati na stanje tega umetnega jezera, ki je bilo od nekdaj turistični adut in osnova za turizem v Preddvoru. Ne gre prezreti, da so za ustrezne akte znali poskrbeti v številnih občinah po Sloveniji, kjer svoje reke in jezera razumejo tudi kot turistične točke, ki lahko morda komu prinesejo zaslužek. V Preddvoru so se vsemu temu uspešno izognili.