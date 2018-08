Kot so sporočile malteške oblasti, so bili prostori kmetije preoblikovani v začasna prebivališča za delavce iz tujine, ki na otoku iščejo poceni nastanitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Migranti, podnajemniki na kmetiji, so povedali, da so za bivanje v boksu za živino odšteli okoli sto evrov na mesec.

Po navedbah policije nobeden od teh prostorov ni imel osnovne opreme in ni nudil zasebnosti, vsi pa so bili močno prenatrpani. Uporaba kopalnic in straniščnih prostorov je bila po njeni oceni »zdravstvena igra na srečo«.

Oblasti so zato zaprle vse zgradbe kmetije, ker so bile nezakonito preoblikovane. Nekdanji podnajemniki, med njimi večinoma Afričani, pa so se po raciji podali na ulice, kjer so pozvali novinarje, naj jim pomagajo najti nadomestno nastanitev.

Malta je zaradi gospodarske rasti postala priljubljena destinacija za migrante. Humanitarne organizacije so že večkrat opozorile, da to pomeni tudi porast nezakonitega dela.

Nevladna organizacija Aditus Foundation je kmalu po današnji raciji v izjavi pozvala oblasti k nadaljnjim preiskavam morebitnega izkoriščanja, suženjstva in trgovine z ljudmi.